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14.08.2026 06:31:29
Kawanishi Warehouse legte Quartalsergebnis vor
Kawanishi Warehouse präsentierte in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,32 JPY gegenüber 23,41 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,17 Prozent auf 7,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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