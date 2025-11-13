Kayaba Industry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kayaba Industry gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 108,92 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,60 Prozent auf 116,86 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at