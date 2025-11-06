|
Kaynes Technology India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kaynes Technology India hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,06 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,72 Milliarden INR in den Büchern standen.
