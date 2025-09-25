KB Home Aktie

KB Home für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876635 / ISIN: US48666K1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.09.2025 03:13:10

KB Home Bottom Line Retreats In Q3, But Beats Estimates

(RTTNews) - KB Home (KBH) revealed a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year but beat the Street estimates.

The company's earnings totaled $109.83 million, or $1.61 per share. This compares with $157.33 million, or $2.04 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $1.51 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 7.5% to $1.620 billion from $1.752 billion last year.

KB Home earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $109.83 Mln. vs. $157.33 Mln. last year. -EPS: $1.61 vs. $2.04 last year. -Revenue: $1.620 Bln vs. $1.752 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $6.10 - $6.20 Bln

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KB Homemehr Nachrichten