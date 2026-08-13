KCE Electronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KCE Electronics lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,23 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KCE Electronics 0,150 THB je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,80 Prozent auf 3,57 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,29 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at