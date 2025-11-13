KCE Electronics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KCE Electronics gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,25 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KCE Electronics 0,180 THB je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat KCE Electronics 3,44 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,80 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at