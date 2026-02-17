17.02.2026 06:31:28

KCL Infra Projects legte Quartalsergebnis vor

KCL Infra Projects äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 128,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 919,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KCL Infra Projects einen Umsatz von 12,6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

