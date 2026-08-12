Keel Infrastructure: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Keel Infrastructure hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 60,37 Prozent zurück. Hier wurden 30,4 Millionen USD gegenüber 76,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at