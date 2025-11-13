Wirecard Aktie
WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060
|
13.11.2025 11:11:49
Kein Anspruch auf Insolvenzmasse: Wirecard-Aktionäre gehen wohl leer aus
15,4 Milliarden Euro Schaden entstehen mit der Pleite von Wirecard vor fünf Jahren. Wer in das Unternehmen investiert hat, bemüht sich, sein Geld zurückzubekommen. Doch der Kampf ist aussichtslos. Der BGH entscheidet, dass Aktionäre hinten in der Rangfolge der sehr geringen Insolvenzmasse stehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
