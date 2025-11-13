Wirecard Aktie

Wirecard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060

13.11.2025 11:11:49

Kein Anspruch auf Insolvenzmasse: Wirecard-Aktionäre gehen wohl leer aus

15,4 Milliarden Euro Schaden entstehen mit der Pleite von Wirecard vor fünf Jahren. Wer in das Unternehmen investiert hat, bemüht sich, sein Geld zurückzubekommen. Doch der Kampf ist aussichtslos. Der BGH entscheidet, dass Aktionäre hinten in der Rangfolge der sehr geringen Insolvenzmasse stehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
