Wirecard Aktie
WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060
|
13.11.2025 09:57:00
Wirecard: Bundesgerichtshof weist Klage von Aktionären ab
Die Wirecard-Aktionäre beklagen Milliardenschäden, doch in den Kassen des insolventen Unternehmens ist wenig übrig. Ein Vermögensverwalter wollte mit einer Klage Ansprüche darauf durchsetzen. Der Bundesgerichtshof lehnt das ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
