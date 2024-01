Kein neuer Sachstand zu möglichen Erstürmungsplänen der Habeck-Fähre

SCHLÜTTSIEL (dpa-AFX) - Auch knapp zwei Wochen nach der Protestaktion am nordfriesischen Fähranleger Schlüttsiel ist laut Staatsanwaltschaft unklar, ob Demonstranten die Fähre mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) erstürmen wollten. Ob die Fähre gestürmt werden sollte oder die Demonstranten von der Menge in Richtung Schiff gedrängt worden sind, sei noch immer Gegenstand laufender Ermittlungen, sagte der Flensburger Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Wyker Dampfschiffs-Reederei blieb indes bei ihrer Einschätzung, dass Teilnehmer der Protestaktion am 4. Januar unerlaubt auf die Fähre mit dem Wirtschaftsminister gelangen wollten. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass eine größere Menge von Personen kurz davor stand, widerrechtlich unsere Fähre zu betreten, zu welchem Zweck und mit welchen Absichten auch immer", sagte Geschäftsführer Axel Meynköhn der dpa./gyd/fi/DP/jha