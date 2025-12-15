N26 Aktie
WKN DE: N26000 / ISIN: NET000N26000
|
15.12.2025 11:11:44
Keine weiteren Hypothekenkredite: Bafin greift wegen Mängeln bei N26-Bank ein
Die Berliner Onlinebank N26 steht wegen schlechter Geldwäsche- und Risikoprävention in der Kritik. Mehrere Millionen Euro musste das Unternehmen bereits zahlen. Nun ordnet die Bafin die Einsetzung eines Sonderbeauftragten an, der die Geschäftsorganisation überwachen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu N26mehr Nachrichten
Analysen zu N26mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!