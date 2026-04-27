Kemira legte Quartalsergebnis vor

Kemira hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 792,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 746,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at