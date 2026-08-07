Kemper: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kemper hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kemper 1,12 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Kemper im vergangenen Quartal 1,12 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kemper 1,23 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at