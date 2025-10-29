Keppel Aktie

Keppel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 01:25:38

Keppel Reit’s 9M distributable income falls 0.6% to S$159.6 million

Net property income for the period rises 8.6% year on year to S$161.3 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Keppel Corp. Ltd.mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.