Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
|
29.10.2025 01:25:38
Keppel Reit’s 9M distributable income falls 0.6% to S$159.6 million
Net property income for the period rises 8.6% year on year to S$161.3 million
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
