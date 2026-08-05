Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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05.08.2026 05:30:00
Keppel Reit’s road to redemption
Strong office property fundamentals and asset sales may boost its sagging unitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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