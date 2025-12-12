Parsons Corporation Registered Shs Aktie

Parsons Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 16:13:29

Kettle Hill Doubles Down on Parsons Stock, Buys $24 Million Worth in Recent Quarter

Kettle Hill Capital Management disclosed a significant purchase of Parsons Corporation (NYSE:PSN) shares, adding 278,919 shares and increasing its position value by approximately $24.18 million, according to a November 13, 2025, SEC filing.Kettle Hill Capital Management reported a substantial increase in its holding of Parsons Corporation, according to a November 13, 2025, filing with the Securities and Exchange Commission (SEC). The firm added 278,919 shares during the third quarter, bringing its total to 373,180 shares worth $30.94 million as of September 30, 2025. The position now represents 6.96% of the firm’s $444.47 million in reportable U.S. equity holdings.Kettle Hill increased its stake in Parsons, which now constitutes 6.96% of the fund’s reportable equity AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Parsons Corporation Registered Shsmehr Nachrichten