Parsons Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026
|
12.12.2025 16:13:29
Kettle Hill Doubles Down on Parsons Stock, Buys $24 Million Worth in Recent Quarter
Kettle Hill Capital Management disclosed a significant purchase of Parsons Corporation (NYSE:PSN) shares, adding 278,919 shares and increasing its position value by approximately $24.18 million, according to a November 13, 2025, SEC filing.Kettle Hill Capital Management reported a substantial increase in its holding of Parsons Corporation, according to a November 13, 2025, filing with the Securities and Exchange Commission (SEC). The firm added 278,919 shares during the third quarter, bringing its total to 373,180 shares worth $30.94 million as of September 30, 2025. The position now represents 6.96% of the firm’s $444.47 million in reportable U.S. equity holdings.Kettle Hill increased its stake in Parsons, which now constitutes 6.96% of the fund’s reportable equity AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
