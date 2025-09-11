Kewaunee Scientific CorpShs Aktie
WKN: 923130 / ISIN: US4928541048
|
11.09.2025 03:48:52
Kewaunee Scientific Corp. Reveals Climb In Q1 Profit
(RTTNews) - Kewaunee Scientific Corp. (KEQU) revealed earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $3.09 million, or $1.04 per share. This compares with $2.19 million, or $0.74 per share, last year.
Excluding items, Kewaunee Scientific Corp. reported adjusted earnings of $3.27 million or $1.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 46.9% to $71.10 million from $48.39 million last year.
Kewaunee Scientific Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.09 Mln. vs. $2.19 Mln. last year. -EPS: $1.04 vs. $0.74 last year. -Revenue: $71.10 Mln vs. $48.39 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Kewaunee Scientific CorpShs
|44,00
|0,00%
