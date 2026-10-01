People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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01.10.2026 20:43:00
Key disability benefit for young people may be axed under major welfare changes
Exclusive: Plan under discussion involves intensive support to help young people into employment
Ministers are working up sweeping plans for welfare changes including scrapping a key disability benefit for under-25s and replacing it with a multibillion-pound package of support to get into work, the Guardian has learned.
Whitehall sources said the package of changes under debate was much bigger than previously thought, as Andy Burnham’s government hopes to persuade more people on benefits back into work.Continue reading...
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