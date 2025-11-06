Key Tronic: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Key Tronic hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Key Tronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at