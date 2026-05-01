Kfin Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kfin Technologies hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,62 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 23,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 19,95 INR. Im Vorjahr hatte Kfin Technologies 19,39 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,08 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 13,44 Milliarden INR ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 20,94 INR und einen Umsatz von 13,20 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at