Kfin Technologies legte Quartalsergebnis vor

Kfin Technologies stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,42 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kfin Technologies ein EPS von 5,21 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,20 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,91 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at