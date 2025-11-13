KG Chemical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KG Chemical hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 259,36 KRW gegenüber 38,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 462,63 Milliarden KRW – ein Plus von 14,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KG Chemical 2 146,23 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at