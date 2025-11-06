KGMobilians: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KGMobilians hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 205,34 KRW. Im Vorjahresviertel waren -345,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 66,96 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 60,81 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at