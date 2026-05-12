KH Neochem legte Quartalsergebnis vor

KH Neochem hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 38,49 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KH Neochem noch ein Gewinn pro Aktie von 47,98 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,58 Milliarden JPY – eine Minderung von 11,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,81 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at