KICHIRI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KICHIRI hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 JPY gegenüber -0,530 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat KICHIRI im vergangenen Quartal 4,11 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KICHIRI 3,76 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 19,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 27,43 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,12 Prozent auf 16,73 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 15,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at