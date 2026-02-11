Kilburn Engineering stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kilburn Engineering hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 4,63 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kilburn Engineering 3,46 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,80 Prozent auf 1,57 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at