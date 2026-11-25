Kimly Aktie
WKN DE: A2DQFD / ISIN: SG1DF1000008
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25.11.2026 15:12:36
Kimly H2 earnings down 30.8% on flat revenue
The coffee shop operator proposes a final dividend of S$0.01 per shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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