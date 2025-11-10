Kimura Chemical Plants legte Quartalsergebnis vor

Kimura Chemical Plants hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,56 JPY gegenüber 13,26 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,83 Prozent auf 6,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at