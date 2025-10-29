KINDEN legte Quartalsergebnis vor

KINDEN hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 92,05 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KINDEN ein EPS von 37,78 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 179,97 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 164,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at