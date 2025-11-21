Kingsoft Cloud mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kingsoft Cloud veröffentlichte am 19.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz wurden 2,71 Milliarden HKD gegenüber 2,05 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at