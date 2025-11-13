Kinki Nippon Tourist hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kinki Nippon Tourist hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,28 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65,58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 73,09 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at