Kinross Gold verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kinross Gold hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,66 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,95 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,48 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at