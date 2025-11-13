|
13.11.2025
Kirin: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Kirin stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,05 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,20 Milliarden USD ausgewiesen.
