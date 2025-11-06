|
Kissei Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kissei Pharmaceutical hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 78,93 JPY. Im letzten Jahr hatte Kissei Pharmaceutical einen Gewinn von 25,86 JPY je Aktie eingefahren.
Kissei Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
