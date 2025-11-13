Kita-Nippon Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kita-Nippon Bank hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 116,41 JPY. Im letzten Jahr hatte Kita-Nippon Bank einen Gewinn von 136,41 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,97 Prozent auf 7,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at