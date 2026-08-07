Kits Eyecare legte Quartalsergebnis vor

Kits Eyecare ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kits Eyecare die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CAD, nach -0,020 CAD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kits Eyecare in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,4 Millionen CAD im Vergleich zu 49,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at