KKR und Viessmann übernehmen Wind- und Solarparkbetreiber Encavis

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis wird übernommen. Der Finanzinvestor KKR bietet 17,50 Euro je Aktie. Bei einer ausstehenden Anzahl von gut 161 Millionen Aktien wird Encavis dabei mit 2,8 Milliarden Euro bewertet. An dem KKR-Konsortium ist auch Viessmann beteiligt.

Der Preis entspricht einer Prämie von 54 Prozent auf den Kurs vom 5. März. Nach Börsenschluss an dem Tag hatte Encavis die laufenden Verhandlungen mit KKR bestätigt. Vorstand und Aufsichtsrat von Encavis haben dem Angebot zugestimmt. Nach Abschluss der Transaktion, die für das vierte Quartal vorgesehen ist, soll Encavis von der Börse genommen werden, wie KKR und der MDAX-Konzern mitteilten.

KKR hat bereits Einigungen mit Abacon Capital und weiteren bestehenden Aktionären erzielt, die etwa 31 Prozent des gesamten Grundkapitals halten. Sie werden sich an dem Übernahmevehikel Elbe BidCo beteiligen und somit indirekt als langfristige Investoren im Unternehmen verbleiben.

Das Übernahmeangebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 54,285 Prozent. Damit soll sichergestellt werden, dass bei Abschluss der Transaktion mindestens 50 Prozent der Aktien bei der BidCo verbleiben, falls sich die Inhaber der hybriden Wandelanleihe dazu entschließen, ihre Wandlungsrechte während der Transaktion auszuüben.

"Encavis hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der führenden unabhängigen Stromerzeuger in Europa entwickelt und hat große Ambitionen, diesen Wachstumspfad weiter zu verfolgen", sagte Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand (CFO) von Encavis. "Mit KKR und Viessmann planen wir Partner an Bord zu holen, die einen langfristigen und unternehmerischen Ansatz verfolgen sowie über umfassende Investitionserfahrung im Kontext der Energiewende verfügen."

