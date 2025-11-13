Klimasan Klima Sanayi Ve Ticaret: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Klimasan Klima Sanayi Ve Ticaret hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -1,67 TRY. Ein Jahr zuvor waren -1,030 TRY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,75 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 1,34 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at