Knife River mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Knife River hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Knife River in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,20 Milliarden USD im Vergleich zu 1,11 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,22 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at