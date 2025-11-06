|
06.11.2025 06:31:29
Knife River mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Knife River hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 2,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Knife River in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,20 Milliarden USD im Vergleich zu 1,11 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,22 Milliarden USD prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!