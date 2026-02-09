Knowit AB präsentierte Quartalsergebnisse

Knowit AB hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Knowit AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12,57 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 SEK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Knowit AB 1,49 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,64 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -10,430 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Knowit AB ein EPS von 3,88 SEK in den Büchern gestanden.

Knowit AB hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,80 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,42 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

