Kobrea Exploration: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kobrea Exploration lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 CAD gegenüber -0,090 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,210 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kobrea Exploration -0,090 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at