KOIKE-YA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KOIKE-YA präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 36,65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOIKE-YA noch ein Gewinn pro Aktie von 45,24 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 14,95 Milliarden JPY gegenüber 14,14 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at