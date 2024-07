KOKUSAI-Aktie im Sinkflug: KKR macht Kasse beim NVIDIA-Konkurrenten

Nach einem satten Kursplus vom Vortag bekommen Anleger von KOKUSAI ELECTRIC am Mittwoch eine kalte Dusche: Ein Finanzinvestor des Unternehmens verkauft Anteile und sorgt für Druck auf den Kurs des NVIDIA-Konkurrenten.

• KOKUSAI ELECTRIC-Aktie verliert deutlich• KKR will Teilverkauf seiner Anteile• Finanzinvestor macht offenbar Kasse

Mit einem Kursplus von mehr als fünf Prozent war die Aktie von KOKUSAI ELECTRIC am Dienstag aus dem Handel gegangen. Am Mittwoch zeigt sich unterdessen ein anderes Bild: In Tokio sackte der Anteilsschein des Halbleiterunternehmens letztlich um 7,22 Prozent auf 5.400 JPY ab.

KKR will Anteile verkaufen

Verantwortlich für den Kurseinbruch ist ein Pressebericht: Reuters zufolge plant die Private-Equity-Firma KKR, ihre Beteiligung an dem japanischen Chip-Ausrüstungshersteller zu reduzieren. Dabei soll dem Vernehmen rund die Hälfte des 43 prozentigen KKR-Anteils an KOKUSAI an Investoren verkauft werden. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Rasanter Kursanstieg auch wegen KI-Nachfrage

KOKUSAI ist erst seit Oktober 2023 ein börsennotiertes Unternehmen, bis 2018 gehörte das Unternehmen zu Hitachi. Ein Verkauf an Applied Materials scheiterte im Jahr 2021, noch immer ist der US-Konzern aber Anteilseigner von KOKUSAI. Der Deal war am Widerstand der chinesischen Behörden gescheitert.

Der Börsengang erwies sich für KOKUSAI - und dessen Anteilseigner - aber als voller Erfolg. Mit Blick auf die starke Nachfrage nach KI-Chips hat die KOKUSAI-Aktie allein in diesem Jahr einen Kurssprung um mehr als 74 Prozent aufs Parkett gelegt - eine Entwicklung, von der KKR durch den Teilverkauf seiner Anteile offenbar profitieren will.

Im vergangenen Geschäftsjahr hat KOKUSAI 180,8 Milliarden Yen umgesetzt, der Gewinn lag unter dem Strich bei 22,3 Milliarden Yen. Für die Zukunft wird in den kommenden drei Jahren ein Umsatzwachstum von 15 Prozent pro Jahr anvisiert. Die Wachstumsprognose für die Halbleiterindustrie in Japan liegt bei 13 Prozent.



