KOKUSAI PULP PAPER legte Quartalsergebnis vor

KOKUSAI PULP PAPER lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,25 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KOKUSAI PULP PAPER 170,71 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 159,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at