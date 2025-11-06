Kokuyo Camlin: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kokuyo Camlin hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,78 INR gegenüber -1,060 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,74 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,73 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at