KOLON INDUSTRIES legte Quartalsergebnis vor

KOLON INDUSTRIES präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

KOLON INDUSTRIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 203,78 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -436,000 KRW je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat KOLON INDUSTRIES mit einem Umsatz von insgesamt 1 180,61 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 099,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 7,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at