Komatsu legte Quartalsergebnis vor

Komatsu hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 107,20 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Komatsu 99,08 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 1 043,14 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Komatsu 909,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at