Komercni banka, präsentierte Quartalsergebnisse

Komercni banka, hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 548,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 425,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,46 USD. Im Vorjahr waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,94 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 12,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at