Konflikt im Ost-Kongo: Rebellen kündigen Feuerpause an

GOMA (dpa-AFX) - Die Miliz M23, die vor wenigen Tagen im Osten der Demokratischen Republik Kongo die Großstadt Goma eingenommen hat, will ab Dienstag eine Waffenruhe einhalten. "Wir verhängen aus humanitären Gründen eine Feuerpause, die ab dem 4. Februar 2025 in Kraft tritt", erklärte die Gruppe in einer Mitteilung auf der Plattform X. Die Rebellen hatten sich über Tage schwere Kämpfe mit der kongolesischen Armee geliefert, diese aber letztlich besiegt.

Es blieb zunächst unklar, ob sich auch das Militär an die Feuerpause halten würde. In ihrer Erklärung verurteilte die Miliz das Militär dafür, den Flughafen nahe der Stadt Bukavu als Basis für Luftangriffe in den von ihr "befreiten Gebieten" zu nutzen. Die Miliz habe nicht die Absicht, Bukavu einzunehmen, hieß es weiter. Experten befürchteten jedoch zuletzt genau das: Einen Vormarsch der M23-Kämpfer in Richtung des Flughafens Kavumu und eine Einnahme Bukavus, der wichtigen Hauptstadt der Provinz Süd-Kivu.

Die M23, die nach Ansicht von Experten vom Nachbarland Ruanda unterstützt wird, kontrolliert bereits große Teile der östlichen Provinz Nord-Kivu, eine Region in der einige der seltensten und wertvollsten Metalle der Welt in großen Mengen abgebaut werden, darunter Coltan, Gold , Nickel, Kobalt und Kupfer./kpa/DP/he